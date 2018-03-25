Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya ve İngiltere arasında dünyanın en uzun ikinci seferi başladı

Avustralya havayolu şirketi Qantas, Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuşu 17 saatte gerçekleştirerek, dünyanın en uzun ikinci seferini yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya, hiç duraklama yapmaksızın ilk tarifeli direkt uçuş 17 saatte tamamlandı.

Perth'ten, 200 yolcu ve 16 mürettebat ile kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 14 bin 498 kilometre yol katederek, Londra'nın Heatrow Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, Qantas Havayolları'nın Perth-Londra seferi, Katar Havayolları'nın 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dünyanın en uzun ikinci uçuşu oldu.

Sefer, uçak ve yakıt değişimi yapılan diğer güzergahlardan yaklaşık 3 saat daha kısa sürdü.

Qantas Havayolları Genel Müdürü Alan Joyce, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, Avustralya-İngiltere arasında daha önce gerçekleştirilen uçuşların 7 kez durarak 4 gün süren "kanguru rota" şeklinde gerçekleştirildiğini ve direkt seferi "oyun değiştiren rota" olarak tanımladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin tamamen kontrol altına alındı

Afrin tamamen kontrol altına alındı

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA