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Avusturya başörtüsünü yasaklamaya hazırlanıyor

Avusturya'nın aşırı sağcı Halk Partili (ÖVP) Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına yönelik kanun çıkarılması için ilgili bakanlıklarına talimat verdiği açıklandı.

  • İHA
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Alman Die Zeit gazetesinde çıkan haberde, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını ifade eden Başbakan Kunz, "Başbakan Yardımcımla birlikte, Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışma başlatmaları konusunda talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasıdır" açıklamasında bulundu.   Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz-Christian Strache de yasağın bu önerinin Avusturya Halk partisi (ÖVP) ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)'nün seçim vaadi olduğunu hatırlatarak, çıkarılması planlanan yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü belirterek, "Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz" diye konuştu. 

Eğitim Bakanı Heinz Fassmann (ÖVP), "Bu kesinlikle sembolik bir eylemdir” dedi. Yasakçı yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

 

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