Avusturya camilere savaş açtı!
Avusturya’nın Türkiye karşıtı ırkçı hükümeti, Avrupa’da yükselen İslamofobik dalgayı skandal bir kararla selamladı. Başbakan Sebastian Kurz, Diyanet’e bağlı 60 imamı sınır dışı edeceklerini ve biri Türklere ait toplam 7 camiyi kapatacaklarını duyurdu.
Avusturya’da ırkçı hükümetin kapattığı tek Türk Camisi, Nisan ayında Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı etkinlikle ülke gündeminde birinci sıraya oturmuştu. Etkinliğin fotoğraflarını yayımlayan Falter gazetesi, Çanakkale’de şehit düşen askerleri canlandıran çocukların bulunduğu camiyi hedef göstermişti. Irkçıların tepkisi sonrası açıklama yapan Başbakan Kurz, camiyi kapatma sözü vermişti.
ürkiye ve İslam karşıtı tutumuyla dikkat çeken Avusturya hükümeti, skandal bir karara imza atarak 7 caminin faaliyetlerini durdurdu. Müslümanların ibadethanesine tahammül edemeyen Viyana yönetimi ayrıca, dışarıdan yardım aldıkları iddiasıyla Diyanet’e bağlı 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme sürecini başlattıklarını duyurdu. Başkent Viyana’da sabahın erken saatlerinde kameraların karşısına geçen Başbakan Sebastian Kurz, ırkçı koalisyon ortağı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, AB Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, ‘siyasal İslam ile mücadele kapsamında’ kimi cami ve dernekleri kapattıklarını açıkladı.
60 İMAM HEDEFTE
Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının Arap Kültür Derneği’ne, diğerinin de Türklere ait olduğunu ifade etti. Blümel Türk camisinin Avusturya İslam Cemaati’nden izinsiz faaliyet gösterdiğini savunurken, söz konusu ibadethanenin Kurz’un daha önce hazmedemediğini açıkladığı Çanakkale Şehitleri anmasına ev sahipliği yapan yer olması dikkat çekti. İslamofobik şova dönüşen basın toplantısında söz alan İçişleri Bakanı Kickl ise, yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğu gerekçesiyle, Diyanet’e bağlı bağlı Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı. Toplamda 150 kişinin oturum izinlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kickl, halihazırda 11 imamın 2’sinin vizelerini uzatmadıklarını kaydetti.
İTALYA’DAN JET DESTEK
Öte yandan, İtalya’nın yeni popülist hükümetinin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Viyana yönetimi ile İslam’a karşı bir ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı: İslamofobireddedilmeli
Avusturya’nın İslam karşıtı kararına Türkiye’den tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. İslam karşıtlığının normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir” dedi.
‘TÜRKİYE KABUL ETMEYECEK’
Öte yandan, ırkçı karara hükümet üyeleri de sessiz kalmadı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin bu adımı kabul etmeyeceğini vurgulayarak “Avrupa’da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldü” derken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise “Bu, Avusturya’nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Dışişleri:Batı’daki ırkçı dalganın sonucu
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararını kınayarak, “Viyana’nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana’nın uluslararası hukuka ve tutumunun bir arada yaşama ahlakına aykırı olduğuna dikkat çekilerek, “Bu anlayıştaki bir Avusturya’nın, AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olması AB için de talihsiz bir durumdur” denildi.
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