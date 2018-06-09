Avusturya camilere savaş açtı!

Avusturya’da ırkçı hükümetin kapattığı tek Türk Camisi, Nisan ayında Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı etkinlikle ülke gündeminde birinci sıraya oturmuştu. Etkinliğin fotoğraflarını yayımlayan Falter gazetesi, Çanakkale’de şehit düşen askerleri canlandıran çocukların bulunduğu camiyi hedef göstermişti. Irkçıların tepkisi sonrası açıklama yapan Başbakan Kurz, camiyi kapatma sözü vermişti.

ürkiye ve İslam karşıtı tutumuyla dikkat çeken Avusturya hükümeti, skandal bir karara imza atarak 7 caminin faaliyetlerini durdurdu. Müslümanların ibadethanesine tahammül edemeyen Viyana yönetimi ayrıca, dışarıdan yardım aldıkları iddiasıyla Diyanet’e bağlı 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme sürecini başlattıklarını duyurdu. Başkent Viyana’da sabahın erken saatlerinde kameraların karşısına geçen Başbakan Sebastian Kurz, ırkçı koalisyon ortağı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, AB Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, ‘siyasal İslam ile mücadele kapsamında’ kimi cami ve dernekleri kapattıklarını açıkladı.

60 İMAM HEDEFTE

Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının Arap Kültür Derneği’ne, diğerinin de Türklere ait olduğunu ifade etti. Blümel Türk camisinin Avusturya İslam Cemaati’nden izinsiz faaliyet gösterdiğini savunurken, söz konusu ibadethanenin Kurz’un daha önce hazmedemediğini açıkladığı Çanakkale Şehitleri anmasına ev sahipliği yapan yer olması dikkat çekti. İslamofobik şova dönüşen basın toplantısında söz alan İçişleri Bakanı Kickl ise, yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğu gerekçesiyle, Diyanet’e bağlı bağlı Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı. Toplamda 150 kişinin oturum izinlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kickl, halihazırda 11 imamın 2’sinin vizelerini uzatmadıklarını kaydetti.

İTALYA’DAN JET DESTEK

Öte yandan, İtalya’nın yeni popülist hükümetinin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Viyana yönetimi ile İslam’a karşı bir ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi.