Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, AP Başkanı Tajani ile görüştü
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Başkanı Antonio Tajani ile Strazburg'da bir araya geldi.
- İHA
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarına başladı. Bellen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Tajani, Bellen’i parlamento binasının önünde karşıladı. Birlikte parlamento binasına giren Tajani ve Bellen ikili görüşmeye geçti. Bellen, daha sonra AP Genel Kuruluna hitap etti.
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