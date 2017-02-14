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Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, AP Başkanı Tajani ile görüştü

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Başkanı Antonio Tajani ile Strazburg'da bir araya geldi.

  • İHA
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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarına başladı. Bellen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Tajani, Bellen’i parlamento binasının önünde karşıladı. Birlikte parlamento binasına giren Tajani ve Bellen ikili görüşmeye geçti. Bellen, daha sonra AP Genel Kuruluna hitap etti.

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