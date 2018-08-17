Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Putin'i düğününe davet etti, istifası isteniyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rusya Devlet Başkanı Putin'i düğününe davet etti. Bu gelişmenin duyulmasının ardından Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Kneissl'a istifa çağrısında bulundu.
- İHA
Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’a, düğününe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet ettiği gerekçesiyle istifa çağrısında bulundu.
Avusturya'nın Avrupa Parlamentosu Üyesi, "Yaşlılar - Serbest Avrupa İttifakı" parti üyesi Michel Reimon, ülkenin Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğüne davet ettiği için istifa çağrısında bulundu.
Reimon sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kneissl’ın davetini Rusya’nın Avrupa Birliği'ne müdahale girişimi olarak gördüğünü belirterek, "Dışişleri Bakanı Karin Kneissl bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve Avusturya'ya verilen zarardan sorumlu olmalı. Eğer gönüllü olarak istifa etmezse, federal Şansölye ona bir istifa sunmalı" ifadelerini kullandı
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