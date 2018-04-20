Avusturya ile İtalya arasında Güney Tirol gerginliği

İtalya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde Avusturya'nın hazırladığı yasa tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun açıklamasını yayımladı. Açıklamada Alfano, şu ifadeleri kullandı:

"Avusturya'nın İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Almanca konuşan insanlara yönelik konsolosluk korumasına ilişkin yasa tasarısı, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa vatandaşlığı ve konsolosluk meseleleriyle ilgili kanunlarıyla bağdaşmamaktadır. Dahası, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve AB ülkeleri arasında bulunması gereken iş birliğine de uymamaktadır. Bu sebeple dün İtalya'nın Viyana Büyükelçisine Avusturya hükümetine yasa tasarısına karşı hukukun kesin noktalarına dayanan resmi protestoyu bildirme talimatını verdik."

- "Tamamlanmadan parlamentoya gönderildiği için geri çektik"

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Thomas Schnöll, yasa tasarısının geri çekildiğini açıkladı. Schnöll, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Henüz tam anlamıyla tamamlanmamış (Güney Tirol’de) konsolosluk açılmasına ilişkin yasa tasarısı, yanlışlıkla parlamentoya gönderilmiş, daha sonra Meclisten geri çekilmiştir.” ifadesini kullandı.

Güney Tirol bölgesinde konsolosluğun açılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Avusturya Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ise koalisyon ortakları aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile konunun görüşüldüğünü, ilerleyen günlerde bir yasa tasarısının Meclis'te bulunan uzmanlar komisyonuna gönderileceğini söyledi.

Tasarı, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde Almanca konuşan halkın ihtiyaç duyması halinde başvurabilmesi için bir Avusturya Konsolosluğu açılmasını öngörüyor.

Avusturya'nın Tirol eyaleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmayla ikiye bölündü ve Güney Tirol olarak bilinen bölge, İtalya'nın egemenliği altına girdi.

İtalya, söz konusu bölgeyi Güney Tirol olarak değil Alto-Adige Trentino ismiyle tanıyor.

Güney Tirol’de yaşayan ve Almanca konuşanlara çifte vatandaşlık verilmesi Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ’nün seçim vaatleri arasında öne çıkan ana başlıklardan birini oluşturmuştu.

Çifte vatandaşlığın bazı istisnalar hariç izin verilmediği Avusturya’da, aşırı sağcı partinin AB üyesi bir ülkenin vatandaşlarına ikinci bir pasaport vermek istemesi dikkati çekiyor.

Öte yandan İtalya, Güney Tirol'de yaşayan vatandaşlarına Avusturya'nın çifte vatandaşlık ve pasaport vermek istemesine karşı çıkıyor.