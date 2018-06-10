Avusturya İslam Cemaati İGGÖ'den cami kapatma kararına ilişkin açıklama: İnsan haklarında yerinin olmadığını düşünüyoruz

Avusturya'da hükümet, biri Türklere ait toplamda 7 caminin kapatılmasına karar vermiş ayrıca çok sayıda imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturumlarını iptal ederek, sınır dışı sürecini başlatmıştı.

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun,’’ hükümetin 7 cami ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararı Din özgürlüğü açısından bir caminin küçük hatalardan dolayı kapatılması kabul edilemez. Bu nedenle bu tür cami kapatmaların adalet, din özgürlüğü ve insan haklarında yerinin olmadığını düşünüyoruz. Ülkede yaşayan Müslümanların yeni kurallara karşı daha dikkatli olmalılar. Hükümetin aldığı kararlar öncesinde herhangi bir bilgimiz olmadı. Hükümet yetkililerinin bizimle bu yönde bir bilgi paylaşımında bulunmadılar.

İGGÖ olarak şu ana kadar bize bağlı olsun ya da olmasın suçsuz hiçbir caminin kapatılması yönünde bir talebimiz olmadı. Bazı çevreler tarafından kurumumuz aleyhine bir algı oluşturuluyor, sanki bu kapatılma kararının arkasında Avusturya İslam Cemaati yatıyormuş gibi. Biz bunu net bir şekilde reddediyoruz ve bu tür girişimleri kınıyoruz. İGGÖ olarak amaçlarımız Müslümanlara ait kurumları korumaktır. Bazı hatalardan dolayı camiler kapatılmamalıdır.

Camiler bizim en kutsal merkezlerimiz ve ibadethanelerimizdir. Varsa hatalar kapatılarak değil bazı hukuki iyileştirmelerle düzeltilmelidir. Bu nedenle haksız muameleye maruz kalan camilerimiz için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz. Din özgürlüğü açısından bir caminin küçük hatalardan dolayı kapatılması kabul edilemez. Bu nedenle bu tür cami kapatmaların adalet, din özgürlüğü ve insan haklarında yerinin olmadığını düşünüyoruz.’’Dedi.

İGGÖ Genel sekreteri Baki Uslu,’’Başkanımızın da belirttiği gibi maalesef Avusturya’da zor bir dönemeçten geçiyoruz. Temennimiz odur ki, İnşallah bu süreç hızlı bir şekilde geçecektir. Burada sağ duyulu olmak gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi korumak gerekiyor. Camilerimiz ibadet hanelerimiz huzur barış dinimiz barış dinidir huzur dinidir.İnsanlara yardım etme anlayışıyla yaşanılmaktadır. İnancımız bu doğrultudadır. Dolayısıyla camilerimizde siyaset olmamasının altını buradan çiziyoruz.Camilerimizin genelinde radikalizmin veya ırkçılık gibi kesinlikle böyle bir çalışmaların olmadığının ve olmadığına bizzat şahidiz. Ama yeni kurulan ve oluşan isim yasasına da Avusturya’da yaşıyoruz. Bu yeni islam yasına göre yaşamımızı dizayn etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 10. Viyana’daki Nizam-ı Alem Camisinin haksız yere kapatılmasını kınıyorum. İnşallah bu kapatılan camimizin de gerekli çalışmaların ardından tekrar açılmasını istiyorum" Dedi