Avusturya'da aşırı sağcı koalisyon, ilk bakanlar kurulunu topladı

Başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya bütün bakanlar katılırken, aynı zamanda hükümetin sözcüsü de belirlendi. 1 saat süren bakanlar kurulunda yeni hükümet ilk icraatını da gerçekleştirmiş oldu.

Bakanlar kurulu sonrası medyanın karşısına geçen Başbakan Sebastian Kurz ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache yaptıkları ortak açıklamada, "Hükümet yeni dönemde bin 980 avro civarında maaş alan kişilerin işsizlik sigortalarında indirim yaptı, böylelikle işverenler yıllık 300 avro işçi başına daha az ödeyecek. Ayrıca yeni hükümet, Beyaz Rusya’da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşamını yitiren Museviler anısına bir anıt dikilmesine karar verdi. Ayrıca Ürdün’de yaşayan Suriyeli 4 bin sığınmacıya yaklaşık 150 bin avro yardım yapma kararı alındı" ifadelerine yer verdi.

Bakanlar kurulunun ilk toplantısı tam kadro

Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında ilk kabine toplantısı yapıldı. Aşırı sağcı hükümetin büyük ortağı ÖVP'nin 8 bakanı; Hartwig Löger (Maliye Bakanı), Margarete Schramböck (Ticaret ve Teknoloji Bakanı), Josef Moser (Adalet Bakanı), Heinz Famann (Eğitim Bakanı), Elisabeth Köstinger (Çevre ve Tarım Bakanı), Juliane Bogner-Strau (Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı), Hubert Fuchs (AB, Kültür ve Basın Konularından Sorumlu Devlet Bakanı) ve FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ve yeni kurulan aşırı sağcı hükümetteki bakanları; FPÖ Genel Sekreteri Herbert Kickl (İçişleri Bakanı), Ortadoğu Uzmanı Karin Kneissl (Dışişleri Bakanı), Meclis Üçüncü Başkanı Norbert Hofer (Altyapı Bakanı), FPÖ Steiermark Eyalet Teşkilat Başkanı Mario Kunasek (Savunma Bakanı), şirket danışmanı Beate Hartinger (Sosyal İşler Bakanı) toplantıya katıldı.