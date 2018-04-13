Avusturya'da çirkin 'başörtüsü' kararı

Kurz, ilkokul ve anaokullarında başörtüsü yasağına ilişkin Avusturya'da Müslümanları temsil eden, Başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun ve Kadın Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Kurz, aşırı sağcı hükümetin başörtüsü yasağı konusunda "kesin ve kararlı" bir çizgiye sahip olduğunu kaydetti.

Sebastian Kurz, "Avusturya İslam Cemaatinin temsilcilerine, hükümet olarak anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağını hayata geçirme noktasında kararlı olduğumuzu belirttim." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"

AA muhabirine açıklama yapan İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, Başbakan Kurz'un talebiyle görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, "İslam cemaati olarak başörtüsü yasağına ilişkin net tutumumuzu kendilerine ilettik. Başbakan Kurz da kendi yaklaşımını bizimle paylaştı. Ancak bizim bu konudaki yaklaşımımız kesin ve değiştirilemez." diye konuştu.

Olgun, başörtüsünün bir siyasi sembol olmadığının altını çizerek, "Sayın Başbakan'a başörtüsünün dini bir konu olduğunu, Müslümanların kendi özgür iradeleri ile başörtüsünü tercih ettiklerini, bu konuda herhangi bir zorlama ya da baskının olmadığını, halihazırda ülkede yaşayan Müslüman ailelerin büyük bir çoğunluğunun çocuklarına anaokulu ve ilkokulda başörtüsü taktırmadığını izah ettik. Ancak Başbakan'ın bu tutumunu anlamlandıramıyoruz. Bu konuyu diyalogla çözemediğimiz taktirde her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Olgun, ilkokul ve anaokuluna giden çocukların İslam dinine göre başörtüsü takma yükümlülüğü olmadığının bilinen bir gerçek olduğuna işaret ederek, kaygılarının, ilkokul ve anaokulunda hayata geçirilmek istenen başörtüsü yasağının lise, üniversite gibi farklı mecralara taşınması olduğunu da sözlerine ekledi.