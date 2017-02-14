Avusturya'da Hitler kılığına giren kişi gözaltına alındı

Avusturya'da kıyafet, saç ve bıyık kesimiyle Adolf Hitler'i andıran 25 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre ülkenin Yukarı Avusturya eyaletinde polis, kendisini "Herald Hitler" olarak tanıtan 25 yaşındaki bir kişiyi Nazi propagandası suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ried savcılığının talimatıyla gözaltına alınan kişinin Nazi dönemine ait kıyafetler giydiği, saç ve bıyık kesimini Hitler'e benzettiği ve ülkenin Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında Hitler'in doğduğu evin çevresinde birçok kez görüldüğü bildirildi.

Şahıs hakkındaki soruşturmanın kasaba sakinlerinin şikayeti üzerine başlatıldığı kaydedildi.

1934-1945 döneminde Almanya'yı yöneten Hitler, 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve savaş sırasında Yahudileri ve Romanları toplama kamplarında katleden diktatör olarak hem Almanya'nın hem de doğduğu Avusturya'nın tarihinde lanetli bir isim konumunda. Her iki ülkedeki aşırı sağ gruplar ise Hitler'i bir idol olarak yüceltiyor.