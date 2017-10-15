Avusturya'da ilk sonuçlar açıklandı... Sebastian Kurz önde götürüyor...

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"Sebastian Kurz aşırı sağın söylemini birebir seçim kampanyasına taşıyor’’

ÖVP'nin başkanı 31 yaşındaki Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, 2013 yılında yapılan genel seçimde yüzde 24 oy alan ÖVP, Sebastian Kurz önderliğinde bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı hedefliyor.

Bütün yetkileri elinde toplayan Kurz, 72 yıllık ÖVP'de alışılmamış değişiklikler yaparak, parti dışından isimlerin ÖVP listesinden aday olmasına imkan tanıdı. Ayrıca partiyi temsilen kullanılan siyah rengi turkuvazla değiştirdi. Bu değişikliklerle Avusturya'da ilk defa bir lider partisinin önüne geçmiş oldu.

2015 yılında 100 yıllık İslam yasasını değiştirmek başta olmak üzere burka yasağı, Balkan rotasının sığınmacılara kapatılması gibi uygulamaların mimarı olan Kurz, aşırı sağcı FPÖ'nün sığınmacılar, azınlıklar ve Müslümanlara yönelik söylemlerini neredeyse birebir seçim programına taşıyarak, aşırı sağın oylarına talip oluyor.