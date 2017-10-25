Avusturya'da merkez sağ-aşırı sağ koalisyon görüşmeleri başladı

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yöneticileri, koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri için bir araya geldi.

Başkent Viyana'daki Aşağı Avusturya Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından, iki partinin genel başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurz: İyi bir başlangıç

Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı, ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, görüşmenin çok olumlu ve yapıcı geçtiğini, iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Kurz, ülkede hükümet kurmak için gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinin yaklaşık 60 gün olduğunu belirterek, ilk olarak pazartesi günü bütçe görüşmelerinin yapılacağını, Maliye Bakanlığı uzmanlarının da görüşmelere eşlik edeceğini söyledi.

Strache: Görüşmeler sürdürülecek

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache ise görüşmenin bir çok açıdan olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, ileriye dönük yapılacak görüşmelerin ana başlıklarının belirlendiğini ifade etti.

Bütçe görüşmelerinin yanı sıra sosyal standartlar, güvenlik, enerji gibi 5 ana başlık altında oluşturulan konuların ele alınacağını anlatan Strache, bakanlıklardan uzmanların katılımıyla görüşmelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Strache, "Bugünkü görüşmede kimin hangi bakanlığı alacağı hiçbir şekilde konuşulmadı, önümüzdeki günler ya da haftalarda da konuşulmayacak. Önceliğimiz belirlenen konulara ilişkin içeriklerde uyum sağlanması." ifadesini kullandı.

Ülkede milletvekili seçimlerinde, merkez sağdaki ÖVP'nin birinci parti olarak seçimleri kazanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den hükümet kurma yetkisi alan Kurz, parlamentoda üyesi olan bütün partilerle görüşmüş, daha sonra aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon görüşmelerinin yapılacağını açıklamıştı.