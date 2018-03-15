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Avusturya'da polis, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırılarına karşı teyakkuza geçti

Avusturya’da Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Teşkilatı, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının sosyal medya üzerinden Avrupa şehirlerini “yerle bir etme” tehdidi nedeniyle özellikle ülkedeki Türk kurumlarında görevli emniyet güçlerinin daha dikkatli olması uyarısında bulundu.

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Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Teşkilatı Sözcüsü Erich Zwettler, yaptığı açıklamada, ülkede bir haftada sivillerin yanı sıra emniyet güçlerine yönelik saldırılar ve terör örgütü yandaşlarının Avrupa’da kaos çağrısı nedeniyle Avusturya genelinde alarm seviyesinin kırmızıya çıkartıldığını bildirdi.

Zwettler, bütün emniyet birimlerine gönderilen yazılı talimatla, özellikle Türk kurumlarının güvenliğinden sorumlu emniyet personelinin daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıldığı bilgisini paylaştı.

Terör örgütü yandaşları, Avrupa’da birçok kentte terör eylemeleri düzenleme tehdidinde bulunmuş ve Almanya’da başta çok sayıda cami olmak üzere Türklere ait yerlere saldırmıştı.

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