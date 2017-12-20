Avusturya'nın yeni Başbakanı Kurz Brüksel'de

Kurz, Avusturya'da yeni kurulan hükümette başbakanlık görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'e gerçekleştirdi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüşen Kurz, düzenlediği basın toplantısında, "Göreve başlamamın bir gün sonrasında AB Komisyonu ve AB Konseyindeyim. Avrupa Parlamentosu Başkanı ile yarın görüşeceğim. Bundan çok memnunum." diye konuştu.

Kurz, partisinin seçimlerde en yüksek oyu aldığını ve iki ay koalisyon görüşmeleri yaptığını anımsatarak, "Biz, Avrupa yanlısı bir partiyiz. AB'ye aktif katılım gerçekleştiriyoruz. Avrupa seviyesinde sizinle çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Yasa dışı göçü durdurmalıyız"

Başbakan Kurz, göç konusunda tutumunun bilindiğini dile getirdi.

Yasa dışı göçü durdurmaları gerektiğini vurgulayan Kurz, "Sığınmacı krizi sonrası AB'de gerilim arttı. Önümüzdeki yıllarda bu gerilimi düşürmek ve daha güçlü bir AB ortaya koymak için sizlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurz, Avusturya'da demokratik, özgür ve adil bir seçim yaşandığını, hükümetin kurulmasının ardından Brüksel'deki olumlu geri dönüşten memnuniyet duyduğunu anlatarak, Avrupa yanlısı bir hükümet programları olduğunu aktardı.

Avusturya'nın 2018'in ikinci yarısında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı için çalıştıklarını hatırlatan Kurz, programlarında Avrupa'da özellikle güvenliğe olumlu katkı sağlayacaklarını iddia etti.

"Avrupa yanlısı bir hükümet olduğunu düşünüyorum"

AB Komisyonu Başkanı Juncker de "Avusturya'nın yeni başbakanının ilk dış ziyaretini AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'e gerçekleştirmesi olumlu bir işaret. Yoğun bir görüşme yaptık." dedi.

Kurz'u uzun yıllardır tanıdığını aktaran Juncker, "Başbakan, Avrupa yönünde ilerliyor, bunu hükümet programında da sergiledi. Programa bakınca bunun Avrupa yanlısı bir hükümet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Juncker, Avusturya hükümetiyle iş birliği yapmayı beklediklerini, görüşmelerin dostane bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Sebastian Kurz'un koalisyonundaki aşırı sağcı Özgürlük Partisinin hükümet üyeleriyle de görüşeceklerini bildiren Juncker, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın koalisyonunda da aşırı sağ üyesi bakanlarla çalışıyorum. Bu hükümetin Avrupa yanlısı bir duruşu var. Tüm Avusturyalı bakanlarla en iyi şekilde çalışacağız. Bulgaristan ve Slovenya'da da hükümetlerdeki aşırı sağ üyelerle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Enerjik, kararlı ve Avrupa yanlısı bir lider"

Kurz'la görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Tusk ise "Başbakan Sebastian Kurz'la çok olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Onu enerjik, kararlı ve Avrupa yanlısı ??bir lider olarak görüyorum." mesajını paylaştı.

Öte yandan, Avusturya, 2018'in ikinci yarısında AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini alacak. AB Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.