Ayasofya'da sabah ezanı Yunanistan'ı rahatsız etti

TRT Diyanet Kanalı tarafından düzenlenen 'Ayasofya'da Kadir Gecesi' programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez katıldı. Programın ardından geçen yıl olduğu gibi Ayasofya içinden sabah ezanı okundu. Program TRT Diyanet'ten canlı yayınlanırken, Ayasofya'dan okunan sabah ezanı da Diyanet'in Twitter hesabından paylaşıldı.

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Yunanistan'dan ise bugün kınama açıklaması geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 'Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekânı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği' belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hıristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir" dendi.DW Türkçe)