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Ayasofya'da sabah ezanı Yunanistan'ı rahatsız etti

Ayasofya’da okunan sabah namazı ezanı Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Dışişleri Bakanlığı, kınama mesajı yayınlandı.

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TRT Diyanet Kanalı tarafından düzenlenen 'Ayasofya'da Kadir Gecesi' programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez katıldı. Programın ardından geçen yıl olduğu gibi Ayasofya içinden sabah ezanı okundu. Program TRT Diyanet'ten canlı yayınlanırken, Ayasofya'dan okunan sabah ezanı da Diyanet'in Twitter hesabından paylaşıldı.
 
YUNANİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ
 
Yunanistan'dan ise bugün kınama açıklaması geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
 
Açıklamada, 'Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekânı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği' belirtildi.
 
Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hıristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir" dendi.DW Türkçe)

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M22.06.2017 21:17
Açın Ayasofya'yı sabah ezanıyla beraber beş vakit namazımız kılınsın ezanımız okunsun.
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Abdurrahman22.06.2017 16:24
Ayasofya bir camidir.Resulullahın övgüsüne mazhar olmuş İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han buranın caminin dışın da kullanılmasına sebep olanları kıyamete kadar lanetlemiştir.
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