Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de 4 mahkum ölü bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir hapishanede aynı koğuşta kalan 4 mahkum ölü bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bryan Stirling, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'daki yüksek güvenlikli Kirkland Hapishanesinde aynı koğuşta kalan 4 mahkumun ölü bulunduğunu belirtti.

Mahkumların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen Stirling, olayla ilgili açılan soruşturmada eyalet emniyetinden yardım talep edildiğini bildirdi.

Stirling olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Söz konusu hapishanede eyaletteki en tehlikeli erkek mahkumların kaldığı biliniyor.

Geçen yıl, aynı hapishanede mahkumları öldürmeye çalıştıkları iddiası ile 3 ceza infaz memuru görevden alınmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayınında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayınında önemli açıklamalar

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA