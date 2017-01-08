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Azerbaycan - Ermenistan sınır hattında gerginlik tırmanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin sınır hattı bölgesinde ateşkesi son 24 saatte 39 kez ihlal ettiğini duyurdu.

  • DHA
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Açıklamada, Ermeni askerlerinin ateşkesi makineli tüfekler kullanarak ihlal ettiği vurgulandı. Ermenistan tarafından işgal altında bulunan Terter şehrinin yüksekliklerinden, Azerbaycan mevzilerine yoğun bir ateş açıldığı bildirildi. Ermenistan tarafının son günlerde ateşkes ihlalini sıklıkla ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada, Ayrıca bir gün önce de Ermenistan tarafının gün boyunca 44 kez ateşkes ihlali yaptığı duyuruldu.
 

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