Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Brüksel’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Aliyev, Brüksel temaslarına Mogherini ile görüşerek başladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aliyev, gün içerisinde AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, AB Konsey Başkanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile de ayrı ayrı görüşecek.

Azerbaycan ve AB arasındaki ilişkiler, 2015 yılında AP'nin ülkedeki insan hakları durumunu eleştiren kararının ardından bozulmuştu. Geçen kasım ayında AB ülkelerinin hükümetleri, Azerbaycan ile 1999 yılında imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesine olan desteklerini açıklamış, geçen hafta da iki taraf Bakü'de bir araya gelmişti.

Azerbaycan ile ilişkiler, AB için enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak açısından büyük önem taşıyor. Azerbaycan gazının, 2019 yılının ilk çeyreğinde, Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'dan geçen Güney Gaz Koridoru üzerinden AB'ye ulaştırılması hedefleniyor.