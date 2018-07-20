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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macron'un daveti üzerine Fransa'ya gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Elysee Sarayı’nda ağırladı.

  • İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetine icabetle Paris’e geldi. Macron, Aliyev’i Elysee Sarayı’nın kapısında karşıladı. Liderler daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Azerbaycan, Fransız hükümeti tarafından "Fransa'nın Güney Kafkasya bölgesinde önde gelen ekonomik ortağı" olarak tanımlanırken Aliyev, Avrupa Birliği'nde büyük bir doğalgaz boru hattının inşası da dâhil olmak üzere yeni bir büyük ticaret anlaşması için Avrupa Birliği ile görüşüyor.

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