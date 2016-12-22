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Azerbaycan Cumhurbaþkaný Aliyev, TBMM Baþkaný Kahraman'ý kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Baþkaný Ýsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev tarafýndan kabul edildi.

  • BAKÜ (ÝHA)
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  TÜRKPA’nýn hizmet binasýnýn açýlýþ törenine katýlmak için Bakü’de bulunan TBMM Baþkaný Ýsmail Kahraman, Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev tarafýndan kabul edildi. Görüþmede Kahraman’a Azerbaycan Milli Meclis Baþkaný Oktay Asadov, Kazakistanlý mevkidaþý Nurlan Nigmatulin, Kýrgýzistan Meclis Baþkaný Çýnýbay Tursunbekov eþlik etti. Ýsmail Kahraman 23 Aralýk’a kadar devam edecek temaslarý kapsamýnda Haydar Aliyev’in mezarýný ziyaret edecek, TÜRKPA’nýn hizmet binasýnýn açýlýþ törenine katýlacak, Azerbaycan Meclis Baþkaný Oktay Esedov, Baþbakan Artur Rasizade ve Kýrgýzistan Meclis Baþkaný Çýnýbay Tursunbekov ile görüþecek.

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