Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
- AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Azerbaycan-Ermenistan sınırı Tovuz bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte cephe hattının farklı yönlerinde havan topları da kullanarak 51 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.
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