Azerbaycan ordusu 25 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı tatbikat yapacak

Dağlık arazide 25 bin askerin katılımıyla yapılacak tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.

Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak. Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.