Azerbaycan ordusu Ermeni sabotaj timini böyle imha etti!
Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif ve sabotaj timi Azerbaycan askerlerince imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sabotaj girişiminin Azerbaycan askerlerince önlendiği belirtildi. Açıklamada, tespit edilen Ermeni keşif ve sabotaj timinin ateş açılarak imha edildiği bildirildi. Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Bakanlık, Ermeni timine yapılan operasyonun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
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