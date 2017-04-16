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Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikata başladı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikata başladı.

  • AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre geniş çaplı tatbikat yapıldığı bildirildi.
 
Açıklamaya göre, tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ile insansız hava araçları yer alıyor.
 
Tatbikat, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

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