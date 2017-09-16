Azerbaycan ordusu 15 bin askerle geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak. Tatbikatta 15 bin askerin yanı sıra 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi ile 20 uçak ve helikopter yer alacak