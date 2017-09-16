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Azerbaycan ordusu 15 bin askerle geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak. Tatbikatta 15 bin askerin yanı sıra 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi ile 20 uçak ve helikopter yer alacak

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 18 Eylül'de geniş kapsamlı tatbikat düzenleneceği bildirildi.
 
Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 15 bin asker görev yapacak.
 
Tatbikatta ayrıca 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak.
 
Tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

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