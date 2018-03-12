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Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu, 25 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

  • AA
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Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre düzenlenen tatbikata ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığını belirtti.

Dağlık arazide 25 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.

Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alıyor.

Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

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