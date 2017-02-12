Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
- AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad Gafarov'un şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
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