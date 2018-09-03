Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'dan 5 milyar dolarlık askeri-teknik ürün satın aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Azerbaycan lideri Aliyev, "Askeri ve teknik alanda daha fazla işbirliğini konuştuk. Azerbaycan tarafından Rusya'dan satın alınan askeri-teknik ürünlerin maliyeti 5 milyar dolardan fazladır. Bu daha da büyüme eğilimindedir" açıklamasını yaptı.

Rusya'dan silah ithalatına devam edeceklerinin altını çizen Aliyev, orduda modernizasyonun süreceğinin de altını çizdi. (YeniŞafak)