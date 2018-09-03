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Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştü. Aliyev toplantı sonrası, Rusya'dan 5 milyar dolarlık askeri ürün satın aldıklarını açıkladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'dan 5 milyar dolarlık askeri-teknik ürün satın aldıklarını açıkladı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Azerbaycan lideri Aliyev, "Askeri ve teknik alanda daha fazla işbirliğini konuştuk. Azerbaycan tarafından Rusya'dan satın alınan askeri-teknik ürünlerin maliyeti 5 milyar dolardan fazladır. Bu daha da büyüme eğilimindedir" açıklamasını yaptı.
 
Rusya'dan silah ithalatına devam edeceklerinin altını çizen Aliyev, orduda modernizasyonun süreceğinin de altını çizdi. (YeniŞafak)

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