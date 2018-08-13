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Azerbaycan: Türkiye ekonomisinin geleceğinden eminiz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 'Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı sıra Türk ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir'ifadeleriyle destek verdi.

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Azerbaycan, sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye  ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. 
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye  arasındaki stratejik iş birliğinin her geçen gün geliştiği vurgulandı.
 
Azerbaycan'ın, Türkiye ile ekonomik ilişkilere özellikle önem verdiği  vurgulanan açıklamada, ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı sermaye koymaya, iki  taraflı ticareti geliştirmeye, bölgesel ve küresel enerji ve ulaştırma  projelerine katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı  sıra Türkiye ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Türkiye'nin son  yıllarda gercekleştirdiği büyük projeler kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin  ekonomisi ve güvenliği için ek katkılar sağlayacaktır. Azerbaycan, Türkiye  ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir. Azerbaycan her zaman olduğu gibi bütün  alanlarda Türk halkı ve devletine her türlü desteğe devam edecektir."

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