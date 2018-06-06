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Azerbaycan UNESCO'da komite üyeliğine seçildi

Azerbaycan, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğine seçildi.

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Azerbaycan, 2018-2022 yıllarını kapsayan dönemde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğine seçildi.

Azerbaycan Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının ortak açıklamasında, Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf devletlerin 7'nci Genel Kurul Toplantısı'nda, Azerbaycan'ın Hükümetlerarası Komite'ye üye seçildiği bildirildi.

Belarus, Gürcistan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Makedonya'nın da aday olduğunu seçimlerde, Azerbaycan'ın 90 oy, Polonya'nın ise 52 oy alarak seçildikleri belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın komite üyesi olarak faaliyet göstereceği 2018-2022 döneminde diğer ülkelerle birlikte dünyada somut olmayan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak için çaba göstereceği kaydedildi.

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