Azerbaycan’da çıkan protestoda 2 polis hayatını kaybetti

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Teşkilatı’nın ortak yaptığı açıklamaya göre, 10 Temmuz saat 19.00 sıralarında 150-200 kişilik radikal bir grup Gence Şehri Valilik binasının önünde izinsiz protesto gösterisi girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen protestoya katılanlar, yanlarında getirdikleri kesici aletlerle polise saldırdı. Çıkan arbedede 2 polis hayatını kaybetti. Polisin müdahalesiyle 40 kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden iki polis memurunun isimlerinin İlqar Balakişiyev ve Samet Abbasov olduğu açıklandı.