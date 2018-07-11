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Azerbaycan’da çıkan protestoda 2 polis hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de çıkan protestolarda 2 polis hayatını kaybetti.

  • İHA
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Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Teşkilatı’nın ortak yaptığı açıklamaya göre, 10 Temmuz saat 19.00 sıralarında 150-200 kişilik radikal bir grup Gence Şehri Valilik binasının önünde izinsiz protesto gösterisi girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen protestoya katılanlar, yanlarında getirdikleri kesici aletlerle polise saldırdı. Çıkan arbedede 2 polis hayatını kaybetti. Polisin müdahalesiyle 40 kişi gözaltına alındı. 
 
Hayatını kaybeden iki polis memurunun isimlerinin İlqar Balakişiyev ve Samet Abbasov olduğu açıklandı.
 

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