Azerbaycan'da deprem! Gürcistan'da da hissedildi
Azerbaycan'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Merkezi, Cumhuriyet Sismik Hizmet Merkezine aktardığı bilgiye göre Azerbaycan'ın Gürcistan sınırında yakın bir noktasında akşam saatlerinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan depremin Gürcistan’dan da hissedildiği öğrenildi.
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