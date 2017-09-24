Azerbaycan'da sahipsiz sokak köpeklerini öldürenlere ödül veriliyor

Azerbaycan'da son yılların en büyük hayvan katliamlarından biri yaşanıyor. Son günlerde sosyal medyada Azerbaycanlı hayvansever vatandaşların isyanı gözlerden kaçmıyor. Azerbaycan'da sahipsiz olan sokak köpeklerine karşı bir katliam başlatıldığı iddia ediliyor. Azerbaycan'da sokaklarda yaşayan sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak köpeklerini vatandaşlar Azerbaycan devletinin de desteğiyle katlediyor.

Hayvanlara yönelik muamelesiyle hayvan aktivistleri tarafından eleştirilen ülkeler arsında olan Azerbaycan’da yine bir hayvan katliamı yaşanıyor. Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntülerde, Bakü sokaklarında silahla vurulduğu iddia edilen köpeklerin can çekiştiği görülüyor.

"KÖPEK BAŞINA 6-10 MANAT PARA ÖDENİYOR"

Edinilen bilgilere göre, sokak köpeklerini katleden vatandaşlara 6-10 manat arası para ödendiği iddia ediliyor. Azerbaycan'da gerçekleşen köpek katliamı içinse henüz Azerbaycan devletinden açıklama yapılmazken televizyon kanallarından skandal ötesi çağrılar yapıldığı görüldü.

"KAMU SAĞLIĞI İÇİN SAHİPSİZ HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ VACİP"

Azerbaycan'da yayın yapan yerel bir kanalda yayınlanan görüntüler ve skandal ötesi sözler büyük infial oluşturdu. Sahipsiz köpekler için 'Kamu sağlığı için sahipsiz hayvanların öldürülmesi vaciptir' çağrısına başta Azerbaycan halkı olmak üzere bir çok dünya ülkesinden sert tepkiler geliyor.

2015 YILINDA DİRİ DİRİ YAKMIŞLARDI

Azerbaycan'da 2015 yılında düzenlenen Avrupa Oyunları için yine aynı vahşet ve katliam yaşanmıştı. Azerbaycan devleti, 2015 senesinde ülkede düzenlenecek Avrupa Oyunları öncesinde köpekleri toplatıp diri diri yakmıştı ve benzer katliamları yapmıştı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJLARI VE KONSOLOSLUĞA BASKI

Türkiye'de yaşayan ve olaya karşı büyük tepki gösteren Türk vatandaşlar ise başta Azerbaycan konsolosluğu olmak üzere sosyal medya mecralarından tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Köpeklerin katledilmesi başta hayvanseverler olmak üzere vicdan sahibi her insanı derinden yaralamış durumda. Başta hayvanseverler olmak üzere pek çok Türkiye vatandaşı konuyla ilgili olarak açılan imza kampanyasına desteklerini sürdürüyor.