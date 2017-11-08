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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, önemli bir ivme kazanan ikili ilişkiler ve Suriye krizi ele alınacak.' dedi.

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türk ve Rus liderlerin gelecek hafta Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede Suriye krizinin ana gündem maddesi olacağını belirterek, "Suriye Halkları Kongresi'ne yönelik hazırlıkların da görüşmede ele alınması bekleniyor." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 13 Kasım'da Soçi'de gerçekleşecek görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kriz öncesi seviyeye dönen ve önemli bir ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin detaylıca ele alınacağını belirten Yuriy Uşakov, "Görüşmelerin ana gündem maddesi ise Suriye krizinin çözümüne ilişkin meseleler olacak." diye konuştu.

Uşakov, Soçi kentinde "Suriye Halkları Kongresi" adı altında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin hazırlıkların da muhtemel konular arasında bulunduğunu söyledi.

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