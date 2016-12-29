Azerbaycan'a sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliği kayıp vererek geri çekildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.
- AA
Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtildi. Kayıp askerin aranması için çalışmaların devam ettiği, Ermenistan'ın provokasyonlara devam etmesi durumunda daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.
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