Azerbaycan'dan IKBY açıklaması: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 'Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor' açıklamasında bulundu.
- AA
Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam şekilde desteklediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında şunları kaydetti:
"Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların barış, karşılıklı anlaşma ve diyalog yoluyla, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözülmesinden yanadır."
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