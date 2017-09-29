Azerbaycan'dan IKBY açıklaması: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam şekilde desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların barış, karşılıklı anlaşma ve diyalog yoluyla, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözülmesinden yanadır."