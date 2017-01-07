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Azez'de bomba yüklü araç infilak etti: 60 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
 
AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.
 
Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti.
 
İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.
 
23 yaralı Kilis'e getirildi
 
Saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. 
 
Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 60 ölü

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