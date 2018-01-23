Azez'de kıskaç Afrin'de temizlik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3'üncü gününde de ilerleyişini sürdürdü. Dün Azez'de ikinci cephe hattı açıldı. Harekâtın 3'üncü gününde 14 köy de teröristlerden arındırıldı.

Önceki gün Afrin'e giren ÖSO üyeleri, geceyi teröristlerden temizlenen dağlarda geçirdi. 4 farklı noktadan eş zamanlı giriş yapan ÖSO, kuzeyden güneye doğru ilerlemeye devam ediyor. Terör örgütü, ÖSO'nun ilerleyişini yavaşlatmak için dağlarda ağaçların üstüne keskin nişancılar yerleştirdi, köy içlerindeki evler ve sokaklar da patlayıcılarla tuzaklandı. ÖSO ile teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

TSK, PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattı, kara unsurları hedef topraklara girdi. Elleri tetikte, en ön safta mücadele eden Mehmetçikler SABAH'a, "Türkiye'den dua bekliyoruz. Milletimizin desteğini yüreğimizde hissediyoruz" diye konuştu.

STRATEJİK DAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Fırtına obüsleri terör hedeflerini dün de vurmaya devam etti. Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzileri topçu atışına tutuldu. Savaş uçaklarının da yardımıyla, Kilis'e roketlerin atıldığı ve Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Bursaya Dağı ile Reyhanlı'ya roket atan Cinderes beldesindeki PYD-YPG-PKK hedefleri imha edildi. Burseya Dağı TSK tarafından ele geçirildi. Burseya'nın temizlenmesiyle, Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin de azalacağı belirtiliyor.

Gülbaba mevkisindeki Dırmık Dağı eteğinde çatışmaların şiddetlendi. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'e yürüyen TSK için, Türkiye-Suriye sınırına örülen güvenlik duvarlarının bir kısmı kaldırıldı. TSK'ya ait çok sayıda zırhlı araç ve ÖSO savaşçıları buradan geçiş yaptı.

JENERATÖR TAMİRCİSİ ŞEHİT OLDU

Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara, Afrin bölgesinden atılan roket seyyar jeneratöre isabet etti. Saldırıda 2 ÖSO mensubun yaşamını yitirdi, bozulan jeneratörü tamir etmek için gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın (30) da şehit olduğu bildirildi.

Sınır hattına yakın noktada açılan keskin nişancı ateşiyle, sınırda görevli bir asker yaralandı. Bina ağır silahlarla ateş altına alındı ve terörist etkisiz hale getirildi.

DARBECİLERİN HEDEFİYDİ, ŞİMDİ HAREKATI YÖNETİYOR

Darbe girişimi sırasında FETÖ'nün hedefi olan Korgeneral İsmail Metin Temel, şimdi Afrin'deki harekâtı yönetiyor... 15 Temmuz gecesi darbeci General Semih Terzi, Silopi'de Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli 13 cuntacıyı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi için görevlendirdi. O gece birlik denetleyen ve helikopterle Siirt'e gidecek olan Korgeneral Temel, kalkışmayı duyunca plan değiştirip Van'a indi. Bunun üzerine darbecilerden oluşan tim de Van'a yönlendirildi. Temel'in darbecilere ateş edilmesi emrini vermesiyle Van'a gelen tim helikoptere binerek kaçtı. İsmail Metin Temel o gece Silopi'de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in, görev yerini bırakıp Bolu'ya gitmek istediğini duyunca "Yerini terk ederse öldürün" emrini veren isimdi. Harekât planını 3 ayda yapan Korgeneral için, 24 saat başında durduğu askerleri 'Temel baba' diyor.

"EN SON TERÖRİST ÖLENE KADAR ..."

Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki harekât merkezinde incelemelerde bulundu, direktifler verdi. Orgeneral Akar, "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekât devam edecek" dedi.

BURSEYA KAHRAMANLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve 3 köyü ele geçirdi. Afrin'e doğu cephesini açan büyük operasyona Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muhabere Arama Kurtarma (MAK) Timleri ve Bordo Bereliler de katılarak ÖSO askerlerine öncülük etti. PYD/PKK'lılar tarafından açılan keskin nişancı ve havan atışları arasında mücadele eden Tunceli Dağ Komando Tugayı'ndan Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için gelen askerler, Türk halkından kendileri için dua etmelerini istedi. En kısa sürede Afrin'e ulaşacaklarını söyleyen Bordo Bereliler, Türkiye sınırını teröristlerden temizlemeye ant içtiklerini söyledi. Gün boyunca devam eden operasyonlarda Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekâtın 3'üncü gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

4 GÜNLÜK HEDEFE 2 GÜNDE ULAŞILDI

TSK, Zeytindalı Harekâtı'nda hızlı ilerleme sağlayarak, 4 günde temizleneceği düşünülen yerlerin 2 günde kontrolünü sağladı ve dünyaya parmak ısırtan bir başarı sağladı. Türkiye'nin yerli ve milli operasyonunda başarıyı getiren unsurlar ise şunlar:

MİT GÜÇLÜ İSTİHBARAT SAĞLADI: MİT'in güçlü teknolojik imkânları ve sahadaki istihbarat unsurları kapsamlı bilgiler aktardı. PYD/YPG terör örgütünün sığınak ve cephanelikleri belirlenerek imha edildi.

SİHA VE İHA'LAR İŞİ KOLAYLAŞTIRDI: Afrin üzerinde uçan Türkiye'nin milli İHA'ları her türlü gelişmeyi anlık görüntü olarak Ankara'ya aktardı.

ÖSO İYİ ÖRGÜTLENDİ: Türkiye'nin desteğiyle güçlenen ÖSO, Fırat Kalkanı'ndan da aldığı tecrübe ile sahada daha profesyonel operasyonlar yapmaya başladı. Sahada da çok iyi örgütlenen ÖSO, kısa süre içinde 11 köyü terör örgütü PYD/YPG'den geri aldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HAVA YOLUNU AÇTI: Başarılı diplomasi sonucu Rusya'nın hava savunma sistemlerini köreltmesi sağlanarak, Türk savaş uçaklarının Afrin üzerinde sorunsuz şekilde sorti yapabilmesinin önü açıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI TERÖR İTTİFAKI

Terör örgütü PYD/YPG'nin, Afrin'de hapishanelerde bulunan DEAŞ'lı teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşma koşuluyla serbest bıraktığı öğrenildi. PYD/PKK daha önce de Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerin tahliyesine göz yummuştu.

VASİYETİNİ BIRAKTI ŞEHİT DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde acı haber geldi. Dün Kilis/Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Ankaralı Astsubay Musa Özalkan şehit oldu. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Özalkan'ın, "Vasiyetimdir. Şehit olursam, devletin vereceği para ile adıma Kurt-Ar Derneği aracılığıyla Telafer'deki Türkmen balalarına okul yaptırılsın" şeklinde vasiyeti olduğu öğrenildi.

Kaynak: SABAH