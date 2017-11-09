BAE, aralarında Waleed bin Talal'in de bulunduğu 19 kişi hakkında bankalarından bilgi istedi
Suudi Arabistan'da cumartesi günü başlayan gözaltı dalgasında çok sayıda prens ve emir tutuklanmış ve banka hesapları dondurulmuştu.
Suudi Arabistan'da yolsuzluğa karşı başlatılan operasyonda çok sayıda emir ve prens sürprüz bir şekilde gözaltına alınmış ve yaklaşık 1700 banka hesabı dondurulmuştu.
Dondurulan banka hesapları hakkında inceleme başlatan Suudi yetkililerin ardından, Birleşik Arap Emirikleri'de harekete geçti.
BAE Merkez Bankası aralarında Suudi prens Waleed bin Taleel'inde bulunduğu 19 kişinin banka hesapları hakkında bilgi istedi.
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