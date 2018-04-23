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BAE askeri kampında çatışma: 6 asker öldü

Somali ordusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından eğitilen askerlerle bir grup asker arasında Gordon askeri eğitim kampında çatışma çıktı. Çatışmada 6 askerin öldüğü bildirildi.

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Somali ordusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından eğitilen askerlerle bir grup asker arasında Gordon askeri eğitim kampında çatışma çıktı. Çatışmada 6 askerin öldüğü bildirildi.

BAE, Somalili askerleri eğittiği Gordon askeri kampındaki eğitmen komutanları oradan çekip kampı Somalili yetkililere teslim ettikten sonra, BEA eğitim komutanlarının kaptan çıktığını fırsat bilen BAE eğitimli askerler depoda bulunan askeri ekipman ve mühimmatları yağmalamak istedi. Haberi duyan bir grup asker kampa gelerek içeriye girmek istedi. Askerler Somalili askerler tarafından durdurulmak istenince aralarında çatışma çıktı. Yaklaşık 30 dakika süre çatışma sonrasında BAE'nin eğittiği askerler etkisiz hale getirilerek tutuklandı. 

BAE, Somali'ye giden bir uçakta 9,6 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine Afrika ülkesinde 2014'ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdiğini açıklamıştı. 

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