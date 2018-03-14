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BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

Ürdün Kralı Abdullah'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul ettiği bildirildi.

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BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, resmi temasları kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Al Nahyan, başkent Amman'da Kral Abdullah ile görüştü.

İkilinin görüşmede ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını ele aldığı kaydedildi.

Bu arada, Al Nahyan'ın Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de bir araya gelerek Suriye krizi ve Filistin meselesini ele aldığı, siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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