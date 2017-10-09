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BAE: Katar 'Dünya Kupası'ndan çekilirse kriz sona erer!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey emniyet yetkilisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçerse Katar'la diplomatik krizin sona ereceğini belirtti.

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BAE üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya Kupası Katar'dan çıkarsa, Katar'la kriz sona erer" dedi.
Kalfan'ın bu açıklamasıyla Katar'ı boykot eden ülkelerden bir yetkili ilk kez, krizin sona ermesiyle turnuvayı ilişkilendirmiş oldu.
 
Katar'dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
 
Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamaya başlamıştı.(Sputnik)

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