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BAE petrol fiyatlarının düşmesinin ardından 10 milyar dolar değerinde tahvil sattığını açıkladı

2014 yılında düşmeye başlayan petrol fiyatlarının ardından petrol ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri tahvillerini satışa çıkarmaya başladı.

  • star.com.tr
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Abu Dabi Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen petrol fiyatlarının ardından ülke tahvillerinin satışa çıkarıldığı açıklandı.
 
500'den fazla başvurunun yapıldığını belirten yetkililer 2014 yılında düşmeye başlayan petrol fiyatlarından bu yana ikinci kez tahvil satışına çıktı.
 
Yapılan açıklamada 10 milyar dolar değerinde tahvilin satıldığı belirtildi.

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