BAE ve Hindistan'dan 12 alanda işbirliği adımı

Hindistan Cumhuriyeti’nin 68.yıl kutlamalarına katılan Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

2015 yılında başlayan ikili görüşmeler bugün 12 anlaşmanın imzalanmasıyla nihayete erdi. Savunma sanayii, ekonomi, enerji, petrol gibi birçok alanda imzalar atıldı.

Yapılan basın toplantısında konuşan Narendra Modi: “Anlaşmalardan dolayı son derece mutluyuz, veliaht prens Muhammed bin Zayed’i ülkemizde misafir etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Veliaht prens Muhammed bin Zayed ise: “Ülkemizde 2 milyon 600 bin Hindistan vatandaşı bulunmakta. Yapılan anlaşmalar ve ikili görüşmeler bu anlamda da ayrı bir öneme sahiptir” açıklamasında bulundu.