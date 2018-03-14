BAE, Yemen'de 20 binden fazla mayını etkisiz hale getirdi
Yemen'in batı kıyılarına Husiler tarafından yerleştirilen, büyük bölümü İran yapımı 20 binden fazla mayının etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
- AA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler, son 8 ayda Yemen'in batı kıyı bölgelerine döşenmiş 20 binden fazla mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.
Ordu birliklerinin ayrıca Yemen hükümetine bağlı Halk Direniş Güçleri'nden 65 kişiye, toprakların mayınlardan temizlenmesi alanında eğitim verdiği ifade edildi.
Mayınların yüzde 90'ının İran yapımı olduğu belirtilen haberde, tespit edilen patlayıcıların kontrollü şekilde, güvenli bir yerde imha edildiği aktarıldı.
Ayrıca, Husilerin mayınları, sivilleri dikkate almadan, tarım arazileri, yollar ve yerleşim alanlarına rastgele yerleştirdiği vurgulandı.
BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ikinci büyük ülkesi olarak, Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı yürütülen operasyonlar kapsamında faaliyet gösteriyor.
Yemen, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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