BAE Veliaht Prensi ABD'den El Cezire'yi bombalamasını istemiş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi ve Silahlı Kuvvetler Başkomutan Vekili Şeyh Muhammed bin Zayed, ABD'den Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire'nin ofislerini bombalamasını istemiş.

El Cezire hakkındaki skandal istek, yıllar sonra Wikileaks tarafından ABD'den sızdırılan diplomatik belgeler ile açığa çıktı.

IRAK'I İŞGAL EDEN ABD'YE NASİHAT: MEDYAYI KONTROL ALTINDA TUT

Sızdırılan belgelerde "MBZ" olarak anılan Zayed, 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'ye medyayı kontrolü altında tutması tavsiyesinde bulundu ve Arap dünyası üzerinde büyük bir nüfuzu olan ve ABD karşıtı propaganda yapan El Cezire'ye yönelik harekete geçerek ofislerini bombalamasını istedi.

Yine sızdırılan belgelere göre Veliaht Prens'in bu isteğinden haberdar olan dönemin Katar Emiri Hamad el Thani, prensin babası Şeyh Zayid'i arayarak şikayetlerini iletti. Şeyh Zayid ise alaycı bir şekilde cevap vererek: Bunun için onu suçlayabilir misin? dedi

BAĞDAT'TAKİ EL CEZİRE OFİSİ VURULDU

Nisan 2003'te Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir El Cezire ofisi, ABD füzelerinin hedefi oldu. Ofiste bulunan personellerden biri ölürken biri de ağır yaralandı.

ABD AFGANİSTAN'DA EL CEZİRE OFİSİNİ VURDU

Afganistan'ı işgal eden ABD'nin aleyhinde propaganda yaptığı gerekçesiyle ABD ve destekçilerinin tepkisini çeken El Cezire'nin Afganistan'daki ofisi de ABD'nin hedefi oldu.

El Cezire'nin Kabil ofisi, ABD'nin hava saldırısında yok edildi.

El Cezire'nin Genel Yayın yönetmeni İbrahim Hilal, yeri daha önceden bildirilmesine rağmen ABD tarafından gerçekleştirilen saldırının planlanarak yapıldığına inandığını belirtti.