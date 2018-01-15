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BAE'den Katar jetlerinin ikinci bir sivil uçağı taciz ettiği iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ikinci bir sivil uçağın, Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği öne sürüldü.

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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Bahreyn'e tarifeli seferini yapan ikinci bir sivil uçağın, Manama havalimanına inişi sürecinde Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği ileri sürüldü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yalanlanan ilk iddianın ardından, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ikinci kez taciz yapıldığının ileri sürülmesi dikkati çekti.

Açıklamada, bu eylemin sivil havacılığın güvenliğini tehdit eden, uluslararası hukuku ve anlaşmaları çiğneyen apaçık bir tehdit olduğu kaydedildi.

Katar, geçen cuma günü BAE'ye ait askeri kargo uçağının 3 Ocak'ta ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine şikayet mektubu gönderdiğini açıklamıştı.

Katar yine benzeri bir iddiayla BAE'ye ait savaş uçaklarının 21 Aralık 2017'de ulusal hava sahasına girdiğini öne sürmüştü. Ancak BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Katar'ın, hava sahasının BAE tarafından ihlal edildiği yönünde yaptığı şikayet doğru değildir." ifadeleriyle suçlamaları reddetmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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