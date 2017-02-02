BAE’den Trump’a destek
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan, ABD Başkanı Trump'ın tartışmalara neden olan 7 müslüman ülke vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş yasağı kararını savundu.
Rusya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan El Nahyan, Trump'ın kararınının geçici olduğunu belirterek, kararın belirli bir dine yönelik olduğunu söylemenin yanlış olacağını iddia etti.
El Nahyan, vatandaşlarının ABD'ye girişleri yasaklanan ülkelerin güvenlik zaafiyeti içinde bulunduklarını öne sürdü.
Trump’ın yasak kararı İran, Irak, Suriye, Sudan, Libya,Yemen ve Somali’yi kapsıyor.
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