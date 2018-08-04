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BAE'li uzman: Kazanan her zaman Türkiye olur!

ABD'nin stratejik ortaklarından biri olan BAE'de 'Al-Mustaqbal' isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz, 'ABD'nin son adımıyla soğuk bir savaş haline gelen gerilimde kazanan her zaman Türkiye olur' dedi.

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ABD'nin stratejik ortaklarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Al-Mustaqbal" isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz, ABD ile Türkiye arasında devam eden ve ABD'nin son adımıyla soğuk bir savaş haline gelen gerilimde kazananın her zaman Türkiye olduğunu söyledi.
 
"Kazanan her zaman Türkiye oluyor"
 
Hicaz yaptığı açıklamada, "Türk bakanlara karşı uygulanan yaptırımlarla yeni bir boyut kazanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kötüleşme yeni değil, aralarındaki görüş farklılıklarının uzun süre devam etmesine karşın, her zaman kazanan Türkiye oluyor" ifadelerini kullandı.
 
(Haber7)

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