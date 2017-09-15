BAE'nin ABD elçisi Uteybe'nin Libya'daki silah sevkiyatlarını Obama'ya raporladığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'de bulunan en etkili elçilerden sayılan BAE'nin Washington elçisi Yusuf Uteybe'nin mailleri sızdırıldı.

Kimliği belirsiz bir grup tarafından sızdırılan mailler, ABD'nin Libya'daki iç savaşta BAE'nin etkisini yakından bildiği gerçeğini ortaya koydu.

Sızdırılan maillerde Yusuf Uteybe, başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice'a yazdığı mailde, "Muhammed bin Zayed 2-3 gün içinde Libya'nın batısındaki arkadaşlarımıza "ekipman" göndereceğimizi size bildirmemi istedi" dedi.

Uteybe'nin mailine Susan, “Roger” yani “Anlaşıldı” diyerek cevap verdi.

Sızdırılan mailler sonrası ABD ve Susan Rice ofisinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'daki iç savaş ve şiddeti yakından takip eden BM, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'ya silah ambargosu uygulamaya başlamıştı. Ancak BAE, Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen kukla general Halife Hafter'e silah göndermeye devam etti.

UTEYBE'NİN SIZDIRILAN MAİLLERİ ABD'de faaliyet gösteren ve hızlı gece hayatıyla meşhur olan Uteybe'nin mail adresi geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde adını açıklamayan bir hacker grubu tarafından ele geçirilmişti. Hacker grubu ele geçirdikleri mailleri The Intercept, Huffpost ve Daily Beast gibi internet sitelerine göndermeye başladı. Sızdırılan maillerde ilk olarak BAE'nin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rol ortaya çıkmıştı.

Peş peşe skandalları ortaya çıkan Uteybe'nin Temmuz ayı içerisinde yayınlanan maillerinde, Malezya'da hortumlanan 66 milyon dolara çöktüğü açıklanmıştı.

Körfez'de yaşanan Katar kriziyle, Katar'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlayan BAE'nin Taliban'ın ülkesinde elçilik açması için yoğun çaba gösterdiği belirtilmişti.

Türkiye'de darbe teşebbüsünde oynadğı rolün ortaya çıkmasının ardından Uteybe'nin maillerinden bir skandal daha ortaya çıkmıştı. Washington elçisi maillerinde Türkiye'ye nefret kusmuş, "Türkiye'ye yemek dahi organize ettirmem" demişti.

Gece hayatıyla meşhur olan ve kullandığı spor Ferrarisi ile ABD'de üne sahip olan Uteybe'nin maillerin sızdırılmasıyla ABD'li düşünce kuruluşlarına taraflı yayın yapmaları için milyonlarca dolar rüşver verdiği açıklanmıştı.

Son olarak hacker grubu yayınladıkları maillerde, Uteybe'nin en büyük müttefikleri Suudi Arabistan'a hakaretler yağdırdığını belirtmişti.